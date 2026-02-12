Más de 14 mil policías cuidarán a los enamorados en CDMX

Día del amor Un helicóptero de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos “Cóndores” realizará sobrevuelos de disuasión y prevención.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará acciones de vigilancia, seguridad y prevención que garanticen la integridad física y patrimonial de todas las personas que acuden a realizar sus compras y así prevenir la incidencia delictiva en zonas de alta actividad comercial por el “Día del Amor y la Amistad”.

A partir del viernes 13 y hasta el domingo 15 de febrero, en las 16 demarcaciones, 14 mil 463 policías, apoyados con mil 29 unidades oficiales, 35 motocicletas, tres grúas, 10 ambulancias, cinco motoambulancias y cuatro unidades de rescate del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), realizarán acciones de vigilancia, seguridad y vialidad para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México.

Mientras que un helicóptero de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos “Cóndores” realizará sobrevuelos de disuasión y prevención, para evitar la comisión de actos delictivos.

La acción preventiva tiene como finalidad dar seguridad a los paseantes, visitantes y ciudadanos que acuden a realizar compras, brindar apoyo a los transeúntes, consumidores y trabajadores de los establecimientos comerciales; además de efectuar recorridos y patrullajes preventivos en plazas comerciales, tiendas de autoservicio, zonas restauranteras, sitios turísticos, así como en el transporte público.

También, como parte de este operativo, los oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito se desplegarán en las avenidas y calles principales de las zonas de alta actividad económica y de mayor índice de visitantes, con el fin de agilizar la movilidad tanto vehicular como peatonal.

Asimismo, la SSC invita a la ciudadanía a utilizar la aplicación “Mi Policía”, mediante la cual puede solicitar apoyo al oficial del Cuadrante en el que se encuentre y comunicarse de inmediato al número asignado a la zona para recibir apoyo oportuno ante cualquier emergencia; si requiere hacer una compra o una transacción bancaria, también puede solicitar en la misma aplicación el acompañamiento de un efectivo.

Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están capacitados para brindar auxilio en cualquier situación de emergencia, por lo que se invita a los ciudadanos a no dudar en pedir apoyo a la o al policía más cercano.