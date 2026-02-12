“Operación Restitución” ha permitido la devolución de 895 inmuebles a familias mexiquenses

“Operación Restitución”

La estrategia de seguridad “Operación Restitución” que lidera la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, ha logrado el aseguramiento de mil 563 inmuebles relacionados con el delito de despojo y contra la propiedad, en 64 municipios mexiquenses desde el inicio de sus trabajos en abril de 2025 a la fecha.

La prioridad de esta estrategia es la protección de las posesiones más sentidas y valoradas por las familias mexiquenses, como son la vivienda y predios. Es desarrollada en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y otras instancias de seguridad pública.

Esta operación ha permitido la restitución a sus dueños de 895 inmuebles, luego de haber acreditado legítimamente su propiedad.