Contingencia Ambiental se mantiene en Zona Metropolitana este viernes 13 de febrero: ¿Habrá Doble Hoy No Circula el 14?

Contingencia Ambiental La mala calidad del aire persiste este viernes 13 de febrero, por lo que las prohibiciones de circulación se podrían extender a este fin de semana. (Galo Cañas Rodríguez)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), debido a las condiciones meteorológicas adversas que impiden la dispersión de contaminantes.

Contingencia Ambiental se mantiene en CDMX y EDOMEX este viernes 13 de febrero

Esta medida, activada el jueves 12 de febrero, busca reducir la exposición de la población a niveles elevados de contaminación y minimizar el riesgo para la salud. La decisión de prolongar la contingencia se basa en el persistente sistema de alta presión sobre la región central del país, que genera vientos débiles, cielos despejados y temperaturas máximas de entre 26 y 27 grados Celsius.

Continúa la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono en la ZMVM pic.twitter.com/S9ZP6qZ4rh — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 13, 2026

Estas condiciones favorecen la acumulación de ozono, un contaminante formado por la reacción de emisiones vehiculares e industriales con la radiación solar. El jueves se registró una concentración máxima de 155 partes por billón (ppb) en la estación de monitoreo del Centro de Ciencias de la Atmósfera, ubicada en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

¿En qué lugares aplica la Contingencia Ambiental este viernes13 de febrero?

Para este viernes, se espera que la calidad del aire oscile entre mala y muy mala en diversas zonas .La contingencia aplica en toda la ZMVM, que abarca las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México, incluyendo Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl, entre otros.

¿Para qué autos aplica el doble Hoy No Circula de este viernes 13 de febrero?

Entre las medidas implementadas se encuentran restricciones vehiculares bajo el programa Doble Hoy No Circula: este viernes, de 5:00 a 22:00 horas, no circulan vehículos particulares con holograma de verificación 1 terminación par (0, 2, 4, 6 y 8), todos con holograma 2, y aquellos sin holograma o con placas foráneas.

Quedan exentos autos eléctricos, híbridos y aquellos con holograma 00 o 0.Además, la CAMe recomienda a la población evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, suspender eventos cívicos o culturales al exterior, y reducir el uso de productos con solventes.

De mantenerse la contingencia ambiental por la tarde, las restricciones del Doble Hoy No Circula estarán aplicando para el sábado 14 de febrero.

Las autoridades monitorearán la evolución de la calidad del aire y emitirán un nuevo informe a las 15:00 horas de este viernes. Esta es la primera contingencia del año en la ZMVM, atribuida a factores climáticos estacionales que intensifican la contaminación durante la temporada seca.

La CAMe insta a la ciudadanía a consultar fuentes oficiales para actualizaciones y contribuir con acciones como el uso del transporte público para mitigar el impacto ambiental