Encabeza alcalde entrega de aulas digitales en escuelas de Atizapán

El presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, encabezó la entrega de un aula digital en la escuela primaria “Carlos Hank González”, donde destacó el impacto de las obras realizadas durante su gestión en el ámbito educativo. Durante el evento, el edil subrayó que las cinco placas conmemorativas que ya posee el plantel son evidencia del compromiso de su administración con la formación de la niñez en el municipio.

Acompañado por la presidenta honoraria del DIF municipal, Paty Arévalo, Rodríguez Villegas recordó que desde su primer periodo al frente del gobierno local apostó por el mejoramiento de la infraestructura escolar y la incorporación de herramientas digitales. El alcalde aseguró que destinar recursos a los planteles educativos representa una de las inversiones más rentables y trascendentes para cualquier administración pública.

“Hoy me comentaban que esta escuela contará ya con seis placas de Pedro Rodríguez, de su compromiso que tiene con la educación”, expresó el munícipe. En su mensaje, compartió la visión que atribuyó al expresidente Adolfo López Mateos al señalar que “los hombres pasan, pero la obra queda para la posteridad”. Añadió que ese es precisamente el objetivo que persigue junto con el director del plantel: “trascender y dejar huella para que los niños tengan las herramientas para superarse”.

La escuela “Carlos Hank González” ha sido una de las beneficiadas con diversas intervenciones a lo largo de las administraciones encabezadas por Rodríguez Villegas. Entre las mejoras realizadas se encuentran la construcción de un techado en el patio de acceso, una techumbre en el área del comedor, la edificación de módulos sanitarios y la instalación de otra aula digital previa a la ahora entregada.

Como parte de la gira de trabajo por instituciones educativas, el alcalde y la titular del DIF municipal también visitaron la primaria “Josué Mirlo”. En este plantel hicieron entrega de aulas digitales para ambos turnos, con la intención de reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje y reducir la brecha tecnológica entre los estudiantes de la demarcación.

Las autoridades locales reiteraron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para dignificar los espacios educativos y dotar a las escuelas de equipamiento que responda a las necesidades del siglo XXI. La entrega de tecnología en las aulas busca, dijeron, potenciar las capacidades de los alumnos y prepararlos para un entorno cada vez más digitalizado.

Rodríguez Villegas enfatizó que su gobierno continuará trabajando en estrecha colaboración con las comunidades escolares para identificar las carencias y atenderlas de manera oportuna. Aseguró que la educación seguirá siendo uno de los ejes prioritarios en la asignación del presupuesto municipal, convencido de que el desarrollo del municipio depende en gran medida de la formación que reciban las nuevas generaciones.

Finalmente, el presidente municipal hizo un llamado a padres de familia y docentes para sumar esfuerzos en el cuidado de la infraestructura entregada y en el fomento de valores entre los estudiantes. Subrayó que solo con la participación de todos será posible consolidar un Atizapán con mejores oportunidades para la niñez y la juventud.