Operativo estatal asegura 23 inmuebles en 14 municipios del Edomex

Como resultado de la llamada “Operación Liberación”, autoridades estatales y federales han asegurado 23 inmuebles en 14 municipios del sur del Estado de México, además de detener a ocho personas y asegurar 12 vehículos, de acuerdo con información oficial.

El operativo comenzó el 21 de julio de 2025 y se enfocó en combatir prácticas de extorsión relacionadas con la imposición de cuotas o la obligación de adquirir insumos y servicios en establecimientos determinados, presuntamente bajo presión de grupos delictivos o particulares.

Los despliegues se realizaron en los municipios de San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca, Villa Victoria, Donato Guerra, Amanalco, Valle de Bravo, Temascaltepec, Tejupilco, Tenancingo, Malinalco, Texcaltitlán, Ixtapan de la Sal, Sultepec y Tlatlaya, donde se ejecutaron cateos en diversos inmuebles.

Tras las resoluciones de un órgano jurisdiccional que autorizó la disposición anticipada de bienes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México entregó diversos artículos al Gobierno estatal, a través de la Secretaría del Bienestar, para su posterior distribución.

Entre el 24 y el 30 de julio de 2025, la Secretaría del Bienestar realizó la entrega gratuita de aves de corral, borregos, cerdos, lechones y un equino, así como bultos de alimento y forraje. También se distribuyeron productos cárnicos y embutidos en los municipios de Ixtapan de la Sal, Sultepec, Temascaltepec y Texcaltitlán.

De acuerdo con las autoridades, se trata de bienes asegurados en el marco de investigaciones por posibles actividades ilícitas. En el caso de tres animales exóticos —una leona, un águila y un mapache— fueron trasladados al Parque Ecológico Zacango para su resguardo y cuidado.

Paralelamente, la Fiscalía estatal informó que se iniciaron 26 procedimientos de extinción de dominio relacionados con inmuebles en los que se solicitó la disposición anticipada de bienes.

De estos, dos corresponden a negocios dedicados a la venta de perecederos, seis a establecimientos con semovientes y 18 a sitios vinculados con la comercialización de materiales para construcción.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con la Fiscalía estatal.