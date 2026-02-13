Se mantiene Fase I de contingencia por ozono en el Valle de México

La mala calidad del aire en el Valle de México obligó a aplicar la contingencia ambiental/. FOTO:CUARTOSCURO/ La mala calidad del aire en el Valle de México obligó a aplicar la contingencia ambiental/. FOTO:CUARTOSCURO/ (Mario Jasso/Mario Jasso)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, ante la persistencia de condiciones que favorecen la acumulación de contaminantes.

La medida, establecida con base en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas vigentes en la región, tiene como objetivo disminuir la exposición de la población al aire contaminado, reducir riesgos a la salud y limitar la emisión de precursores de ozono.

De acuerdo con el organismo, datos meteorológicos indican que continúa la influencia de un sistema de alta presión sobre la porción centro del país, lo que provoca estabilidad atmosférica de moderada a fuerte, viento débil e intensa radiación solar en el Valle de México. Estas condiciones favorecen la formación y acumulación de ozono.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, informó que se mantiene el monitoreo permanente de la calidad del aire y de la evolución de las condiciones meteorológicas.

El organismo detalló que emitirá un nuevo informe este viernes 13 de febrero a las 20:00 horas, o antes en caso de que las condiciones cambien.