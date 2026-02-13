Se mantiene Fase I de contingencia por ozono en el Valle de México

Se activa contingencia ambiental en el valle de México Se activa contingencia ambiental en el valle de México (Adrián Contreras)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a condiciones meteorológicas que favorecen la acumulación de contaminantes.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México reportó la persistencia de un sistema de alta presión en la región central del país, lo que genera viento débil, cielo despejado y ambiente brumoso.

Para este viernes se prevé una temperatura máxima de entre 26 y 27 grados Celsius, condiciones que propician la formación de ozono durante la tarde. Se estima que la calidad del aire se ubicará en el rango de Mala a Muy Mala.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, especialmente niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

También se pidió suspender eventos cívicos, culturales, deportivos y recreativos organizados en ese horario.

Como parte de las medidas para reducir emisiones, la CAMe sugirió facilitar el trabajo a distancia y realizar trámites en línea para disminuir traslados.

Asimismo, recomendó evitar el uso de aerosoles y productos con solventes, cargar gasolina antes de las 10:00 o después de las 18:00 horas y no sobrellenar el tanque. En los hogares se exhortó a revisar instalaciones de gas para prevenir fugas y a reducir el consumo de combustibles.

En cuanto a la circulación vehicular, este viernes 13 de febrero deberán suspender su circulación, de 5:00 a 22:00 horas, los vehículos particulares con holograma 2; los de holograma 1 con terminación de placa 1, 3, 5, 7, 9 y 0; así como los de holograma 0 y 00 con engomado azul y terminación 9 o 0. Los vehículos sin holograma se sujetarán a la misma restricción que los de holograma 2.

También se limita la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. sin válvula de desconexión seca cuya matrícula termine en número non. Las motocicletas están exentas.

La CAMe informó que continuará el monitoreo de la calidad del aire y emitirá una actualización este viernes a las 15:00 horas.