Supervisa Isaac Montoya rehabilitación del Mercado del Molinito en Naucalpan

El Presidente Municipal, Isaac Montoya, realizó una visita de supervisión al Mercado Público del Molinito para constatar los trabajos de rehabilitación realizados en este emblemático centro de abasto, con el objetivo de fortalecer su operación y consolidarlo como motor de la economía local.

Durante el recorrido, el alcalde destacó que las obras buscan mejorar las condiciones de seguridad y funcionalidad tanto para las y los comerciantes como para las familias que diariamente acuden a realizar sus compras. Señaló que este mercado representa una fuente de empleo para cientos de familias naucalpenses y forman parte de la identidad histórica del municipio.

Uno de los principales trabajos realizados fue la colocación de una nueva techumbre, además de diversas mejoras al interior del inmueble. Las intervenciones se llevaron a cabo respetando el diseño original del arquitecto Félix Candela, especialmente su característica estructura tipo “paraguas”, considerada un referente arquitectónico en la zona.

Autoridades municipales subrayaron que esta estructura ha sido testigo del desarrollo comercial del Molinito y ha acompañado a cuatro generaciones de comerciantes, por lo que su conservación era una prioridad dentro del proyecto.

Con la rehabilitación, el mercado contará con mejores condiciones estructurales, mayor protección ante las inclemencias del tiempo y espacios más adecuados para el desarrollo de las actividades comerciales. Asimismo, se busca ofrecer mayor comodidad y seguridad a vecinas y vecinos que acuden diariamente al lugar.

El Presidente Municipal también destacó que la zona del Molinito tendrá un impulso adicional con la próxima estación del Mexicable Línea 3, obra que permitirá mejorar la conectividad y facilitar el acceso de usuarios provenientes de distintas colonias.

A este proyecto se suman otras acciones complementarias, como el saneamiento del Río Hondo, la repavimentación de vialidades cercanas y la implementación de senderos seguros conectados al C4 municipal, lo que contribuirá a fortalecer la seguridad y la movilidad en el área.

De acuerdo con el gobierno municipal, estas obras forman parte de una estrategia integral para recuperar espacios públicos y revitalizar zonas comerciales tradicionales que históricamente han sido punto de encuentro comunitario.

Comerciantes del mercado reconocieron la importancia de las mejoras, ya que permitirán brindar un mejor servicio a la clientela y mantener vigente un espacio que forma parte del patrimonio local.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Naucalpan reiteró su compromiso de trabajar por espacios más dignos, seguros y funcionales, que impulsen la economía local y mejoren la calidad de vida de la población.

La rehabilitación del Mercado del Molinito representa, señalaron autoridades, una inversión en el presente y futuro del comercio tradicional del municipio, apostando por su conservación y modernización sin perder su esencia histórica.