Vacunan a más de un millón de personas contra sarampión; suman 217 casos en la capital

La Secretaría de Salud reporta 173 contagios en lo que va de 2026; 77 por ciento de los pacientes no tenía antecedente vacunal (Adrián Contreras)

La Ciudad de México ha aplicado un millón 62 mil 502 dosis contra el sarampión desde agosto de 2025, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al presentar el balance de la campaña intensificada ante el brote que afecta a distintas entidades del país. Tan sólo del domingo pasado al jueves se aplicaron 141 mil 416 vacunas, de las cuales 40 mil 461 correspondieron al jueves.

En el Zócalo capitalino, la mandataria señaló que la capital participa en la jornada nacional acordada con el gobierno federal y el resto de las entidades, con el propósito de contener la transmisión del virus.

Recordó que la ciudad concentra la mayor población del país y forma parte de la zona metropolitana más grande, lo que implica un flujo constante de personas.

Clara Brugada llamó a la población a acudir a vacunarse y agradeció la respuesta registrada en los centros de salud y módulos instalados en espacios públicos. Subrayó que la vacuna es la herramienta principal para interrumpir la cadena de contagio, evitar complicaciones graves y prevenir fallecimientos.

Casos concentrados en seis alcaldías

La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, informó que desde 2025 y hasta el día de ayer se han confirmado 217 casos de sarampión en la ciudad. De ese total, 173 se registraron en lo que va de 2026.

Detalló que 77 por ciento de las personas contagiadas no contaba con antecedente de vacunación. El 55 por ciento de los casos corresponde a hombres y 124 pacientes tienen entre 21 y 50 años de edad.

Hasta el momento se han reportado 14 hospitalizaciones y una defunción: la de un bebé de tres meses ocurrida el 30 de diciembre pasado. La funcionaria precisó que el dictamen que confirmó sarampión como causa se emitió el 10 de febrero.

En cuanto a la distribución territorial, las alcaldías con mayor número de casos son Gustavo A. Madero, con 44; Álvaro Obregón, con 39; Cuauhtémoc, con 23; Coyoacán, con 15; Miguel Hidalgo, con 14, e Iztapalapa, con 14. Además, 32 de los casos notificados corresponden a personas residentes del Estado de México que fueron diagnosticadas en unidades médicas capitalinas.

Brigadas y horarios extendidos

Para ampliar la cobertura, el gobierno local habilitó 148 puestos de vacunación adicionales a los centros de salud. En esos módulos se han aplicado 28 mil 902 dosis mediante 148 brigadas integradas por 592 vacunadores.

De manera paralela operan 291 brigadas territoriales con 582 integrantes que realizan cercos sanitarios y visitan domicilios cercanos a casos confirmados o sospechosos, con el fin de ofrecer la vacuna a contactos y personas en riesgo.

La estrategia incluye 21 módulos con horario extendido hasta las 23 horas. En la Central de Abasto funciona un punto nocturno que, entre domingo y jueves, aplicó 10 mil 287 dosis. En el resto de los puestos con horario ampliado se administraron 10 mil 158 vacunas en el mismo periodo.

Las autoridades señalaron que la vacunación está disponible para toda la población, sin importar si se cuenta o no con derechohabiencia en alguna institución de seguridad social. La ubicación de los módulos y sus horarios se actualizan de manera constante en las plataformas oficiales del gobierno capitalino y de la Secretaría de Salud.

La campaña se desarrolla en un contexto de contingencia ambiental en la zona metropolitana, lo que obligó a ajustar actividades públicas previstas en el Zócalo. No obstante, las autoridades reiteraron que la prioridad es fortalecer la cobertura vacunal para reducir la propagación del virus.

De acuerdo con la Secretaría de Salud local, el objetivo es cerrar brechas de inmunización en distintos grupos de edad, en particular entre personas jóvenes y adultas que no completaron esquemas en su infancia. La dependencia insistió en que la vacuna es segura y que su aplicación es gratuita.

Con más de un millón de dosis aplicadas desde agosto pasado, la ciudad mantiene la meta de incrementar el ritmo de vacunación en las próximas semanas, en coordinación con el gobierno federal y las entidades vecinas, ante el riesgo de expansión del brote en la región centro del país.