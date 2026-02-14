Realizan jornada de limpieza en barrancas de El Ostor, en Ecatepec (Diana Cortés)

Como parte de las acciones preventivas impulsadas por el Gobierno Municipal de Ecatepec, personal de distintas áreas del Ayuntamiento participó en una nueva jornada de Limpieza de Barrancas en la comunidad de El Ostor, con el objetivo de recuperar espacios y reducir riesgos para las familias que habitan en zonas cercanas.

La actividad se llevó a cabo siguiendo la encomienda de la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, quien ha señalado la importancia de mantener en buenas condiciones las barrancas y espacios naturales del municipio, especialmente ante la cercanía de temporadas de lluvia, cuando la acumulación de basura puede provocar inundaciones o deslaves.

Durante la jornada, trabajadores municipales realizaron labores de retiro de residuos sólidos, desechos orgánicos y escombros, además de limpieza general en puntos considerados de riesgo. Estas acciones buscan evitar taponamientos en cauces naturales de agua y disminuir focos de contaminación que afectan tanto al medio ambiente como a la salud pública.

Autoridades locales destacaron que este tipo de trabajos no solo ayudan a prevenir contingencias, sino que también permiten recuperar espacios que anteriormente eran utilizados como tiraderos clandestinos, transformándolos en áreas más limpias y seguras para la comunidad.

La participación de personal de diversas áreas del Ayuntamiento refleja, según el gobierno municipal, un esfuerzo coordinado para atender problemáticas ambientales desde diferentes frentes. Las brigadas trabajaron en equipo para abarcar mayor territorio y agilizar las labores de saneamiento.

El gobierno de Ecatepec señaló que estas jornadas forman parte de una estrategia permanente enfocada en el orden urbano, la salud ambiental y el bienestar colectivo. La limpieza de barrancas es considerada una acción clave para reducir riesgos en colonias que se encuentran en zonas vulnerables.

Además, se hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar evitando arrojar basura en barrancas y espacios públicos, ya que la acumulación de desechos puede generar problemas graves como inundaciones, proliferación de fauna nociva y contaminación del suelo y agua.

Vecinos de El Ostor reconocieron la importancia de estas jornadas, pues aseguran que la limpieza contribuye a mejorar la imagen urbana y brinda mayor tranquilidad a quienes viven cerca de las barrancas.

Las autoridades municipales reiteraron que continuarán realizando este tipo de actividades en otras zonas del municipio, como parte de su compromiso de mantener espacios públicos en mejores condiciones y fortalecer la cultura del cuidado ambiental.

Con estas acciones, el Ayuntamiento busca avanzar en la construcción de un entorno más limpio y seguro, promoviendo el trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía para mejorar la calidad de vida en Ecatepec.