CDMX instalará macrocentros de vacunación ante aumento de casos de sarampión

Despliegan operativo masivo de vacunación contra el sarampión en la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, anunció la instalación de entre cinco y seis macrocentros de vacunación contra el sarampión en distintos puntos estratégicos de la capital, como parte del reforzamiento de la estrategia sanitaria para contener el brote.

La mandataria capitalina informó que los nuevos espacios comenzarán a operar esta misma semana y estarán habilitados con horarios extendidos, personal suficiente y disponibilidad garantizada de biológicos, con el objetivo de facilitar el acceso a la vacuna y ampliar la cobertura en la población.

Actualmente, detalló, funcionan 21 puntos de vacunación con horario ampliado en turnos matutinos y vespertinos. La ampliación hacia macrocentros busca incrementar la capacidad de atención ante el aumento de casos registrados en las últimas semanas.

Por su parte, la secretaria de Salud local, Nadine Gasman Zylbermann, informó que hasta el momento se han confirmado 263 casos de sarampión en la ciudad. De ese total, 37 corresponden a personas residentes del Estado de México que fueron atendidas en la capital.

La funcionaria precisó que 23 personas han requerido hospitalización y que 77 por ciento de los casos confirmados no contaba con antecedente de vacunación. Además, confirmó el fallecimiento de un bebé de tres meses ocurrido el 30 de diciembre, asociado a la enfermedad. Indicó que existe otro deceso en estudio y que el dictamen se dará a conocer una vez que concluyan los análisis correspondientes.

Las alcaldías con mayor número de casos son Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco, Coyoacán e Iztapalapa, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud.

En cuanto al avance de la campaña, Gasman Zylbermann señaló que desde agosto del año pasado se han aplicado un millón 192 mil 63 dosis de vacuna contra el sarampión. Tan solo desde el reforzamiento iniciado el domingo pasado se han administrado 270 mil 977 dosis, incluidas 41 mil 139 aplicadas en un solo día.

Para las labores de vacunación y control epidemiológico, el gobierno capitalino desplegó 440 brigadas integradas por mil 149 personas. De ellas, 140 brigadas están conformadas por 560 vacunadoras y vacunadores, mientras que otras 300 se dedican a realizar cercos y bloqueos sanitarios en zonas con casos confirmados.