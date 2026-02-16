Edomex otorga descuentos a contribuyentes en el pago de impuestos vehiculares, agua y predial

Descuentos a contribuyentes mexiquenses en el pago de impuestos vehiculares, agua y predial

El Gobierno del Estado de México, implementa descuentos en el pago de impuestos vehiculares, agua y predial con el objetivo de apoyar al cuidado de la economía de las familias mexiquenses. Para quienes buscan el subsidio del 100 por ciento de la Tenencia Vehicular 2026, se deberá cubrir el pago correspondiente al refrendo antes del seis de abril.

El Secretario de Finanzas estatal, Oscar Flores Jiménez, explicó que quienes tienen derecho a este subsidio son los vehículos con placas expedidas en 2021 y posteriores y un descuento de 50% para las placas 2020. Los beneficios aplican para automóviles de hasta 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos (IVA incluido) de residentes mexiquenses, con placas del Estado de México, sin adeudos y con pago de refrendo 2026 (990 pesos para autos y 731 pesos para motos).

El gobierno también ofrece beneficios para los vehículos foráneos que quieran darse de alta en la entidad, “los propietarios con vehículos con placas de otra entidad, que reemplaquen en el Estado de México, pueden no pagar la tenencia 2026 y obtener la condonación total del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados” declaró.

Los mexiquenses con placas de 2021 en adelante, que cuenten con adeudos, tendrán condonación del 100% en la tenencia, refrendo y accesorios de 2024 y años anteriores al pagar sus adeudos 2025 y 2026, siempre y cuando hagan el trámite de reemplacamiento a más tardar el 31 de agosto.

Adicionalmente, al reemplacar dentro de esa fecha, los autos con placas 2020 y anteriores con adeudos, también serán beneficiados. Se les condonará el 100 por ciento de tenencia, refrendo y recargos correspondientes a 2021, 2022 y 2023, debiendo pagar únicamente las tenencias y refrendos de 2024, 2025 y 2026.

Descuentos en servicios de Agua

El Secretario estatal destacó los descuentos en el servicio de agua, declaró que existe un convenio con 36 municipios en el cual se establece que al realizar el pronto pago de los derechos por concepto del servicio del agua, los contribuyentes podrán obtener descuentos, para el mes de febrero del 6%, y para el mes de marzo del 4%.

Estos porcentajes de descuento aplican en el pago de predial en 111 municipios. Además, afirmó que, para este impuesto, las y los contribuyentes que han cumplido con sus pagos en tiempo y forma durante los dos años anteriores recibirán un descuento adicional.

Las y los mexiquenses interesados en obtener estos descuentos pueden ingresar al Portal de Servicios al Contribuyente https://sfpya.edomexico.gob.mx, o presencial en los Centros de Servicios Fiscales distribuidos en la entidad.