Inicia en Atizapán obra de rehabilitación de la calle Gustavo Baz Prada

Autoridades municipales dieron el banderazo de salida para iniciar los trabajos de rehabilitación de la calle Gustavo Baz Prada, ubicada en la colonia México Nuevo. Esta obra forma parte de los compromisos adquiridos con los vecinos para mejorar la infraestructura urbana y responde directamente a las peticiones hechas por las y los habitantes de la zona.

El presidente municipal, Pedro Rodríguez, encabezó el arranque de los trabajos y destacó la importancia de escuchar a la ciudadanía para atender sus necesidades más sentidas. En su mensaje, aseguró que la rehabilitación de esta vialidad no solo facilitará la movilidad, sino que también contribuirá a elevar la calidad de vida de las familias que transitan a diario por esa avenida.

La obra contempla la aplicación de concreto hidráulico en el pavimento, un material que ofrece mayor durabilidad y resistencia al desgaste. Esto es especialmente relevante para una zona tan transitada como México Nuevo, donde muchas veces el tránsito pesado y las condiciones climáticas afectan el estado de las calles.

La rehabilitación de calles y avenidas es una de las prioridades del gobierno municipal, que busca no solo atender las demandas inmediatas de la población, sino también impulsar un desarrollo urbano ordenado y sostenible. En este sentido, Rodríguez afirmó que continuarán promoviendo proyectos similares en otras colonias del municipio.

Vecinos de México Nuevo expresaron su satisfacción por el arranque de los trabajos, señalando que desde hace tiempo la calle Gustavo Baz Prada presentaba baches, deterioro y problemas que afectaban la circulación de vehículos, la seguridad peatonal y el acceso a servicios. Para muchos, esta obra representa una mejora significativa para su vida diaria.

El proyecto de rehabilitación se suma a otras acciones de infraestructura que se han desarrollado en Atizapán de Zaragoza en los últimos años, incluidas obras viales, espacios públicos y servicios básicos, con el objetivo de modernizar zonas que necesitan atención y servicios adecuados.

La vialidad Gustavo Baz Prada es una de las arterias principales de la colonia México Nuevo, conectando diferentes puntos del municipio y facilitando el acceso a escuelas, comercios y servicios públicos. Además, al ser una vía de uso común para transporte público y vehículos particulares, la rehabilitación se espera que tenga un impacto positivo en la circulación general de la zona.

Además de mejorar las condiciones de tránsito, el proyecto representa un avance en la respuesta de las autoridades frente a las solicitudes ciudadanas. La participación de vecinos en la identificación de prioridades ha sido clave para que este tipo de obras se concreten, subrayó el presidente municipal.

Las autoridades municipales informaron que los trabajos de rehabilitación tendrán varias etapas y se espera que puedan completarse en semanas, dependiendo de las condiciones del clima y del flujo de trabajo. Mientras tanto, se pidió a automovilistas y vecinos tomar precauciones en las zonas donde ya se realizan labores para evitar accidentes o inconvenientes.

Con este tipo de inversiones en infraestructura, el gobierno de Atizapán de Zaragoza busca no solo renovar el pavimento, sino también fortalecer la confianza de la ciudadanía en la gestión pública y mejorar la calidad de vida en las comunidades.