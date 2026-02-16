Obras de mejoramiento a calles de Toluca registran avance del 58%

Como parte de los trabajos en búsqueda de cumplir la meta de “2026, El Año de las Obras en EdoMéx”, el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez lleva un avance promedio del 58 % en el mejoramiento urbano de las calles Independencia, Industria Automotriz y Leonardo Da Vinci, del municipio de Toluca, con una inversión de 137 millones de pesos y con el cual se beneficiarán a más de 91 mil personas.

Durante un recorrido de supervisión, Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui),declaró que estas obras buscan mejorar el entorno urbano de la capital mexiquense al favorecer traslados más seguros para toda la población.

Los trabajos de mejoramiento se llevan a cabo en más de 62 mil metros cuadrados de territorio y que forman parte del Programa Obra pública, incluyen la reconstrucción total del pavimento, guarniciones y banquetas, la colocación de alumbrado público, señalamiento, reductores de velocidad y mobiliario urbano, además de la renovación de los cruces de las tres vialidades con concreto hidráulico, entre otros elementos.

Para mejorar los niveles de seguridad se instalarán postes con videovigilancia y botones de auxilio, particularmente tres en la calle Leonardo Da Vinci, donde también se contempla la colocación de paraderos del servicio de transporte público, bolardos y botes de basura.

El Gobierno tiene como objetivo que los entornos sean más accesibles y ordenadas para mejorar la calidad de vida de las familias mexiquenses.