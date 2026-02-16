TECDMX ordena al IECM reconocer a Nora Arias como presidenta del PRD en la CDMX

PRD CDMX

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México ordenó al Instituto Electoral de la Ciudad de México reconocer a la diputada Nora Arias Contreras como presidenta del Partido de la Revolución Democrática en la capital y validar la documentación y sesiones realizadas bajo su conducción.

En sesión pública celebrada el pasado viernes, el pleno del tribunal revocó la resolución IECM/RS-CG-01/2026 emitida por el instituto electoral y determinó que la documentación presentada por Arias Contreras es válida e idónea, por lo que instruyó realizar los registros correspondientes.

La decisión fue aprobada por unanimidad. En el fallo se establece que el IECM deberá registrar a las y los integrantes de los órganos internos del PRD en la Ciudad de México conforme a la documentación presentada.

Asimismo, el tribunal ordenó dar vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT), al remitir copia certificada de la sentencia en la que se determina que Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras contaba con legitimación y personalidad jurídica para efectuar trámites ante esa autoridad hacendaria en representación del partido.

El órgano jurisdiccional fijó un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la notificación de la ejecutoria, para que el Instituto Electoral cumpla con lo ordenado.

En plenitud de jurisdicción, el tribunal también declaró la validez de los documentos básicos del partido y sus modificaciones, al considerar que fueron correctas las subsanaciones realizadas para atender las observaciones formuladas previamente por el instituto electoral respecto al Programa de Acción, la Declaración de Principios y los Estatutos.

El tribunal dejó sin efectos la negativa anterior del IECM y estableció que se tienen por cumplidos los requisitos correspondientes para el reconocimiento de la dirigencia partidista en la capital.