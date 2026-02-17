Arranca campaña de vacunación contra sarampión para más de 103 mil docentes mexiquenses

Arranca campaña de vacunación para docentes en el Edomex

El Gobierno del Estado de México sigue en la búsqueda de fortalecer las acciones preventivas contra el sarampión en planteles educativos de la entidad, por lo cual dio inicio a la campaña de vacunación dirigida al magisterio mexiquense, que contempla la aplicación de 103,600 dosis a personal docente.

Se instalaron 31 puntos de vacunación distribuidos en 22 municipios de la entidad, para atender a maestras y maestros de escuelas públicas estatales, federalizadas y particulares de todos los niveles.

Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud, destacó que esta estrategia refuerza los esquemas de prevención y blinda a quienes diariamente se dedican a la educación de niñas, niños y jóvenes.

Detalló que la campaña se mantendrá hasta el 24 de febrero. Además esta jornada se suma a las más de dos millones de dosis aplicadas contra el sarampión en la entidad desde el inicio del brote en el país.

Por su parte, Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), recordó que, de manera paralela, se han reforzado los filtros escolares, el monitoreo epidemiológico, la detección oportuna de casos y las medidas básicas de prevención.

Los puntos de vacunación se encuentran en las sedes sindicales del SMSEM y SNTE de los municipios de Toluca, Santiago Tianguistenco, Naucalpan, Tultepec, San Martín de las Pirámides, Zumpango, Ecatepec, La Paz, Ixtapaluca, Chalco, Tejupilco, Atlacomulco, Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo, Jilotepec, Texcoco, Lerma, Ixtlahuaca, Tenancingo, Nezahualcóyotl, Tecámac y Cuautitlán Izcalli.

Estarán disponibles de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas.