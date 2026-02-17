Busca MC no suspender clases por Consejo Técnico Escolar en CDMX

Regreso a clases SEP 2026: nuevas fechas, calendario escolar y estrategias para ahorrar en lista de útiles

El legislador Royfid Torres, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México, propuso no suspender las clases durante las reuniones de Consejo Técnico Escolar en la capital.

Su iniciativa es con el fin de despresurizar las cargas de las tareas de cuidados, abatir la desigualdad en ellas y cumplir con la corresponsabilidad social, manteniendo el equilibrio entre el estado, la familia y las iniciativa privada.

El emecista informó que actualmente el calendario escolar programa ocho sesiones correspondientes a la fase ordinaria del Consejo Técnico Escolar para los últimos viernes de cada mes, lo que deriva en la suspensión de clases durante esas fechas.

Royfid Torres detalló que la propuesta obedece a lo establecido en el artículo 21, fracción IV, del Reglamento Interno de la SEP, sobre la Guía de Trabajo a los Consejos Técnicos Escolares, en sus artículos 13 y 14, con fecha 08 de abril del 2024, que indica que su realización no implica la suspensión de actividades escolares.

“En la Reforma Educativa propuesta hace unos años se establecieron estas sesiones de Consejo Técnico Educativo, sin tener en cuenta el impacto que esto podría causar en la materia de cuidados, pero este acuerdo del 2024 abre la posibilidad de que se realicen sin suspender las clases, con el impacto que esto significa para las personas cuidadoras o las familias”, explicó.

Aseguró que la suspensión de clases representa una carga adicional en personas cuidadoras, principalmente para las mujeres, quienes además realizan actividades laborales remuneradas, lo que profundiza las brechas de desigualdad y limita su autonomía.

Roy Torres destacó que las escuelas constituyen un pilar esencial para garantizar dicha redistribución de las tareas y mantenerlas abiertas durante el calendario escolar contribuye a despresurizar la carga de cuidados.

“Lo que buscamos con este exhorto es comenzar a alinear las políticas públicas a las que requiere nuestra ciudad en materia de cuidados, acciones necesarias para avanzar en esta agenda de derechos y corresponsabilidad”, agregó.

Para finalizar, reiteró que la no suspensión de clases en los días de Consejo Técnico favorecería mucho la carga de cuidados a quienes lo ejercen y reafirmaría el papel del sistema educativo como actor clave en la redistribución de las tareas de cuidado, contribuyendo a la igualdad sustantiva y al bienestar de las familias.