Estudiantes universitarios de Ecatepec recibirán becas para cubrir sus traslados

A través del programa Universitarios en Movimiento por el Bienestar, Ecatepec impulsa la permanencia escolar. Este año otorgará becas de mil 250 pesos mensuales para pasajes a cinco mil alumnos de escuelas públicas y privadas.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó que la ayuda mensual para pasajes ha incrementado y hasta el momento suman cuatro mil 840 estudiantes inscritos.

El próximo 20 de febrero concluye el registro de permanencia y nuevo ingreso, se busca llegar a cinco mil beneficiarios.

El objetivo de la beca es evitar que las y los jóvenes tengan que elegir entre trasladarse o alimentarse, además contribuye a alejarlos de la delincuencia, fortalece la movilidad segura y promueve la conclusión de estudios universitarios en el municipio.

“Una joven me dijo que antes tenía que elegir entre pagar el transporte o comer para ir a la escuela. Y nosotros queremos que esa situación ya no se le presente a ningún joven en Ecatepec, porque la política social es una inversión para el presente y para el futuro”, dijo.

Pavel Flores, director de Bienestar de Ecatepec, detalló que actualmente hay cuatro mil 840 beneficiarios inscritos en el programa y que para este año, por instrucción de la presidenta municipal, el apoyo aumentará a mil 250 pesos. También señalo que a diferencia de otros programas, en este las y los jóvenes retribuyen con actividades comunitarias, para generar corresponsabilidad.

Al respecto, Esperanza Cruz Balderas, jefa del Departamento de Desarrollo Social y Comunitario de la Dirección de Bienestar, mencionó que los jóvenes realizan labor social de cuatro horas al mes en beneficio de la comunidad, como colaborar con la limpieza de sus colonias y parques, activación física o fomentar el cuidado de los animales de compañía, entre otras acciones.

Algunos de los requisitos exigidos para formar parte del programa son ser de Ecatepec y estudiar en universidades públicas o privadas, ubicadas dentro o fuera del municipio así como tener entre 18 y 29 años de edad.

Corina Dalai Esquina Lomelí, de la colonia Polígonos 2 y alumna, quien se registró para recibir la ayuda por primera vez, mencionó que en ocasiones los padres de familia no tienen los recursos necesarios y los jóvenes tienen que trabajar, pero descuidan la escuela, por lo que con este programa puede continuar sus estudios.