Evacúan a 500 personas en la UAM Cuajimalpa por reporte de artefacto; descartan riesgo

La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, movilizó esta mañana de martes 17 de febrero de 2026 a su comunidad tras el reporte de un posible artefacto explosivo dentro de sus instalaciones, lo que derivó en la evacuación preventiva de aproximadamente 500 estudiantes, docentes y personal administrativo conforme a los protocolos de seguridad.

El objeto sospechoso fue localizado en los sanitarios del cuarto piso del edificio, acompañado de una nota con un mensaje de protesta que mencionaba la posible existencia de más dispositivos, lo que amplió la revisión en todo el campus.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Grupo Zorros especializado en manejo de explosivos, personal de Protección Civil y servicios de emergencia atendieron de inmediato el reporte y procedieron a la inspección técnica del lugar.

Tras una revisión exhaustiva, los especialistas determinaron que el artefacto no representaba peligro real, tratándose de una pieza de utilería, y descartaron la presencia de otros dispositivos en la institución.

No se registraron personas lesionadas y las actividades académicas y administrativas se reanudaron de forma ordenada una vez que se garantizó la seguridad de la comunidad.