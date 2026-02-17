Realizan inspecciones a empresas de plataformas de trabajo

Inés González Nicolás, secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) puso en marcha una nueva etapa de implementación de la legislación en plataformas digitales, a través de las condiciones generales de trabajo.

Inés González Nicolás, titular de la dependencia, informó que comenzaron una estrategia de inspecciones focalizadas en sectores estratégicos de la economía, que será profundizada de manera progresiva como parte del fortalecimiento de la política laboral de la Ciudad de México.

“Con estas acciones, la capital del país avanza en la implementación efectiva de la reforma laboral en materia de trabajo en plataformas digitales, consolidando un nuevo modelo de supervisión del cumplimiento de derechos laborales, el cual marca un precedente importante en México y en América Latina”, expresó González Nicolás.

Durante la inspección realizada se encontraron diferencias en torno a la interpretación de elementos centrales de la reforma, especialmente en el reconocimiento de la relación laboral, la naturaleza salarial de los ingresos percibidos, el registro de la jornada de trabajo y el desglose de prestaciones.

“Estas discrepancias abren un proceso de definición jurídica que permitirá avanzar hacia criterios claros de aplicación de la ley y fortalecerá los lineamientos de actuación de la autoridad laboral en este nuevo sector productivo”, resaltó la dependencia.

González Nicolás reconoció que los elementos confirman la necesidad de una vigilancia laboral que garantice la materialización plena de los derechos reconocidos en la ley, donde la inspección del trabajo se consolida como el mecanismo fundamental.

