Aprueba Cabildo de Tlalnepantla reformas en gestión hídrica y urbana

Reformas en gestión hídrica y urbana en Tlalnepantla

El ayuntamiento de Tlalnepantla, encabezado por el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, alcanzó acuerdos clave durante la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, donde se aprobaron modificaciones al marco normativo local para atender temas prioritarios como el ordenamiento territorial y el manejo de aguas residuales. Entre los puntos centrales de la sesión destacó la creación de una nueva regulación para controlar las descargas de usuarios no domésticos, con el objetivo de modernizar la gestión del agua en el municipio.

El alcalde impulsó también reformas al reglamento interno del Organismo Público Descentralizado Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con lo que se busca garantizar una administración más eficiente y responsable del recurso hídrico. Estas modificaciones, explicó el edil, forman parte de una estrategia más amplia para responder a las necesidades de los habitantes y asegurar la sostenibilidad de los servicios en la localidad.

Durante la misma sesión, el cuerpo edilicio dio luz verde a los reglamentos interiores del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano, así como del Consejo Municipal de Población. Ambas instancias ciudadanas tendrán la tarea de coadyuvar en la planeación del crecimiento urbano y en el diseño de políticas públicas alineadas con la realidad demográfica del municipio.

Estas decisiones reflejan la visión de orden y progreso promovida por la actual administración, que busca consolidar a Tlalnepantla como un referente de gobernanza en el Estado de México. Las nuevas herramientas normativas permitirán un desarrollo urbano más ordenado y participativo, en el que la ciudadanía tendrá un papel activo a través de los consejos recién fortalecidos.

En otro orden de ideas, el presidente municipal propuso y obtuvo el respaldo del Cabildo para designar al nuevo titular de la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Gestión Integral de Riesgos. El nombramiento responde a la necesidad de reforzar la seguridad de las familias ante posibles contingencias y garantizar una respuesta oportuna en situaciones de emergencia.

