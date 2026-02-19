Edomex entrega 1,450 becas a estudiantes víctimas de delitos

Con el propósito de garantizar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Estado de México continúen con sus estudios, se entregaron mil 450 “Becas para el Bienestar por la Permanencia Académica a Personas Víctimas y Ofendidas del Delito”

El evento de entrega fue realizado en la Escuela del Poder Judicial del Estado de México y fue encabezado por Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).

Señaló que la SECTI destinó 15 millones 950 mil pesos para otorgar este apoyo que abarca a estudiantes desde preescolar hasta nivel licenciatura. Cada beneficiario recibe 11 mil pesos en una sola exhibición, correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

Estas acciones actúan en paralelo con los trabajos de la Red Interinstitucional del Consejo Escolar para el Bienestar (CONEBI), que buscan promover entornos escolares seguros, incluyentes y respetuosos.

Las becas fueron repartidas de manera simultanea en 15 sedes y se beneficiaron a 980 estudiantes de nivel básico, 336 de preparatoria y bachillerato y 134 universitarios.

Jesús George Zamora, titular de la Consejería Jurídica reiteró a los jóvenes que el gobierno estatal mantiene el firme compromiso de acompañarlos en la construcción de su futuro.

“Esa es la encomienda que nos ha dado nuestra Gobernadora, llegar a quienes más lo necesitan para transformar su realidad, asegurando que el poder de servir sea el camino de esperanza y justicia que requieren nuestras niñas, niños y adolescentes”, expresó.