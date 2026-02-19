Gobernadora Delfina Gómez asiste a ceremonia por el 113 Aniversario del Ejército Mexicano en Rayón

113 Aniversario del Ejército Mexicano

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez asistió a la ceremonia conmemorativa del 113 Aniversario del Ejército Mexicano celebrada en las instalaciones de la 22/a Zona Militar en el municipio de Rayón. Ahí entregó reconocimientos a tres mujeres integrantes de las Fuerzas Armadas.

La ceremonia fue encabezada por el General de Brigada de Estado Mayor, Armando López Esquivel quien destacó que el Ejército se ha consolidado como pilar fundamental para la defensa de la entidad.

“Defender la integridad, independencia y soberanía de la nación es el principal compromiso por encima de cualquier interés particular” destacó.

Reiteró a la gobernadora que el Ejército Mexicano continúa las acciones de coordinación , que se establecen en las Mesa de Paz a fin de garantizar un ambiente de tranquilidad para la ciudadanía mexiquense.