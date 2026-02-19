Gobierno mexiquense y Conagua modernizan sistema de riego de cultivos para 114 productores

Gobierno mexiquense y Conagua modernizan sistema de riego

Con una inversión conjunta de 6 millones 459 mil 686 pesos para beneficiar a al menos 114 productoras y productores, el gobierno del Estado de México y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) entregaron tres obras de infraestructura hidroagrícola en la región de las Pirámides.

La administración estatal cubrió la parte correspondiente a las y los productores con el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, mientras que la CONAGUA, aportó el 50% de los recursos.

Con esta inversión se logró la modernización de los sistemas de riego en 91.5 hectáreas donde se cultiva nopal, tuna, xoconostle, trigo, avena y cebada.

Estas acciones mejoran el aprovechamiento del agua y brindan mayor certidumbre a las actividades agrícolas de la zona.

Entre los trabajos destacan los realizados en “Unión de Campesinos Pozo Texalpa”, en Cuautlacingo, Otumba donde se instalaron más de dos mil metros de tubería de PVC.

María Eugenia Rojano Valdés, titular de la SeCampo reafirmó el compromiso de respaldar a las y los productores, en coordinación con los ayuntamientos para impulsar el desarrollo del campo mexiquense.

Por su parte, Omar Mariel Tripp Reyna, Director de CONAGUA en el Estado de México, destacó que estas labores no solo representan un beneficio para el sector agrícola, sino que tienen un impacto ambiental positivo.