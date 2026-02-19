IECM presenta memoria con lecciones de la elección judicial en 19 estados

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) presentó la Memoria del Foro Nacional “Experiencias técnico-operativas del Proceso Electoral del Poder Judicial desde lo local”, documento que reúne los principales aprendizajes derivados de la organización de la elección judicial en 19 entidades federativas y que busca servir como referencia para futuros procesos, en particular el previsto para 2027.

La publicación sistematiza la información recabada a través de un cuestionario diagnóstico aplicado a los 19 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) que llevaron a cabo la elección de integrantes del Poder Judicial en sus estados. Además, integra las reflexiones de seis mesas temáticas realizadas el 9 y 10 de octubre de 2025, en las que participaron más de 80 funcionarias y funcionarios electorales provenientes de 26 OPLE.

La presentación se realizó en el Salón “Benito Juárez” del Congreso de la Ciudad de México. De acuerdo con el IECM, el documento está orientado a fortalecer los procesos electorales judiciales, aportar elementos técnicos al debate público y contribuir al diseño e implementación de ejercicios posteriores en la materia.

Durante el acto, la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, señaló que la Memoria recoge aprendizajes técnicos y operativos construidos por 19 entidades federativas, resultado de un ejercicio de reflexión colectiva entre autoridades locales.

Indicó que el propósito es ofrecer insumos útiles a las instituciones que enfrentarán la organización de la elección judicial en 2027, con énfasis en la planeación anticipada, la coordinación con los poderes legislativos y la adopción de decisiones sustentadas en criterios técnicos.

“Estamos dispuestos a ofrecer el conocimiento y la experiencia para que quienes no tienen el antecedente encuentren en esta información elementos y criterios que les ayuden a procesar, de la mejor manera, el reto que va a ser mayúsculo en 2027”, afirmó.

Por su parte, la consejera electoral Sonia Pérez Pérez detalló que entre los principales hallazgos del documento se encuentran las diferencias en la instalación de órganos desconcentrados, la incorporación de nuevas reglas de campaña y los ajustes logísticos relacionados con boletas, cómputos y presupuesto.

También mencionó como retos relevantes la complejidad de la geografía judicial en diversas entidades, el elevado número de candidaturas registradas y la necesidad de armonizar la normativa con suficiente anticipación, a fin de fortalecer la planeación financiera y operativa.

En el evento participó la diputada local Xóchitl Bravo Espinosa, quien señaló que la organización de la elección del Poder Judicial en la capital implicó coordinación entre autoridades electorales, judiciales y del gobierno local. Recordó que en la Ciudad de México se eligió alrededor del 30 por ciento de los cargos judiciales, por lo que aún resta más del 70 por ciento por definirse en procesos posteriores.

La directora de la organización Fuerza Ciudadana A.C., Gloria Alcocer Olmos, explicó que el documento se construyó con base en una metodología diagnóstica que permite identificar áreas de oportunidad y respaldar el trabajo de los OPLE en la organización de estos procesos.

A su vez, la consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales, señaló que en su entidad la elección judicial coincidió con la de ayuntamientos, lo que representó retos adicionales de organización y operatividad. Consideró que contar con mayor tiempo de planeación será un factor clave para el proceso de 2027.

El consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Arturo Castillo Loza, sostuvo que para alcanzar los objetivos de la reforma judicial es necesario atender tanto el diagnóstico local como el federal. Entre los aspectos a considerar mencionó una normatividad operativa clara, tiempos suficientes y no coincidentes con otras elecciones, cooperación institucional permanente y un presupuesto adecuado.

La Memoria puede consultarse en la Biblioteca Electrónica del IECM, según informó el organismo electoral.