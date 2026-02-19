MC propone inspecciones anuales en instalaciones de gas en viviendas

Explosión por acumulación de gas en Coyoacán Elementos del Heroico cuerpo de Bomberos de la CDMX y autoridades se seguridad arribaron a la alcaldía Coyoacán tras el reporte de una explosión.

Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México propuso que se implemente un programa anual de inspecciones (sin costo) en instalaciones de gas en viviendas con el objetivo de verificar directamente el estado de tuberías, válvulas y cilindros en los hogares y así evitar o disminuir riesgos relacionados como explosiones, incendios e intoxicaciones.

El legislador promovente, Royfid Torres, detalló que se debe garantizar que el Estado asuma una corresponsabilidad técnica en la seguridad de las instalaciones de gas de los habitantes de la capital; lamentó que, la gestión de dicho riesgo es reactiva y no de prevención activa.

“Las autoridades intervienen sólo cuando el siniestro ya ocurrió, lo que evidencia una falta de esquemas sistemáticos de prevención”, señaló.

También comentó que las instalaciones de gas de uso doméstico se van deteriorando como todo; informó que actualmente hay al menos 10 reportes diarios de incidentes por fuga de gas y 2 que terminan en un accidente.

Roy Torres estacó que en la Ciudad de México se ha convertido en una problemática crítica y recurrente debido al elevado número de fugas de gas licuado de petróleo en instalaciones domésticas, las cuales se han normalizado en la vida cotidiana pese a representar un riesgo latente para la vida y el patrimonio de las y los capitalinos.

“Un servicio básico se ha transformando en una amenaza constante que, al no atenderse, vulnera derechos como la protección civil, la salud, la integridad y el acceso a una vivienda adecuada”.

Precisó que es necesario que Gobierno de la Ciudad de México no se limite a apagar incendios, sino que utilice la capacidad técnica de sus cuerpos de emergencia para identificarlos antes de que sucedan.

¿Qué se propone?

La iniciativa busca adicionar disposiciones a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos y a la Ley Orgánica de Alcaldías, todas de la Ciudad de México, para transitar de un modelo de auxilio ex post a uno de prevención activa.

Lo anterior, facultando a las autoridades —Bomberos y Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las alcaldías— para que, de manera coordinada, implementen un programa anual de inspecciones en instalaciones de gas licuado de petróleo para uso doméstico.

Con lo anterior, se espera obtener una reducción drástica en el número de explosiones, incendios e intoxicaciones, protegiendo indirectamente la vida y el patrimonio de las familias capitalinas al identificar irregularidades susceptibles de originar fugas que, de no atenderse, generen riesgos.

Además, se pretende que al despresurizar la carga técnica y económica de las personas consumidoras mediante inspecciones profesionales sin costo, se generará una cultura de prevención que no dependa del nivel adquisitivo de los hogares.