Reparación de 20 fugas en Macrocircuito del Cutzamala beneficiará a 250 mil mexiquenses

Reparación de 20 fugas en Macrocircuito del Cutzamala

El Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión del Agua estatal (CAEM) realizó reparaciones a veinte fugas de agua que en su mayoría corresponden a la línea denominada “Macrocircuito”, perteneciente al Sistema Cutzamala. Con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica para la entidad.

Los trabajos se realizaron en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Naucalpan y Tlalnepantla de Baz. En conjunto, estas acciones garantizan el suministro del vital líquido y benefician a más de 250 mil habitantes.

La intervención oportuna a estas fugas evitó el desperdicio de más de 400 litros de agua por segundo, equivalentes a 20 garrafones de 20 litros.

Las obras incluyeron la excavación mecánica y manual para identificación de las fugas, colocación de silleta metálica tipo concha de 48 pulgadas de diámetro, instalación de cámara permeable a base de tezontle, relleno, compactación y reposición de carpeta asfáltica y concreto.

Los trabajos se suman al proyecto “2026, El Año de las Obras en EdoMéx”, con una visión de manejo eficiente, responsable y sostenible del recurso hídrico en beneficio de las y los mexiquenses.