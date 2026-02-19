Vinculan a proceso a hombre que utilizaba apps de citas para robar

Detenido Jhon "N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Jhon “N”, ladrón que contactaba a sus víctimas través de una aplicación de citas.

De acuerdo con la investigación, el pasado 27 de enero, en un domicilio ubicado en la colonia Polanco II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, la víctima fue sedada por Jhon “N”, con el fin de robarle diversos objetos de valor y dinero en efectivo.

Luego de identificar a este criminal mediante el análisis de cámaras de videovigilancia, se cumplimentó una orden de aprehensión en su contra.

El pasado seis de febrero, en audiencia inicial, la autoridad judicial vinculó a proceso a este presunto criminal y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.