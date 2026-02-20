Brugada inaugura la 47ª Feria del Libro de Minería con llamado a la juventud

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la 47ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería con un llamado a fortalecer la lectura entre las nuevas generaciones y a asumir la participación cultural y política como una forma de transformar la realidad.

En el recinto del Centro, la mandataria capitalina destacó que la Ciudad de México alberga “una extraordinaria y variada actividad cultural” y subrayó que esta edición tiene como estado invitado a Sonora, además de colocar a las jornadas juveniles como uno de sus ejes centrales.

“Ese es el reto que tenemos: acercar cada vez más a la juventud a la pasión literaria”, expresó.

Sostuvo que la capital concentra una de las industrias editoriales más dinámicas del país y se definió como “la ciudad más lectora de México”, con políticas públicas orientadas a la democratización de la cultura.

Mencionó la red de Libro Clubes y bibliotecas comunitarias, así como el impulso a los PILARES y las Utopías como espacios de promoción de la lectura. También planteó recuperar los trayectos en el Metro y en el Cablebús como escenarios para acercar libros a la población.

Además, la jefa de Gobierno anunció la creación del Premio de Poesía Joven en Lenguas Indígenas, con el propósito de reconocer el talento y promover expresiones pluriculturales, y recordó que su administración trabaja en la construcción de la Universidad de las Artes, donde la creación literaria será una de las disciplinas.

Literatura y transformación social

Ante autoridades universitarias, editores y lectores, Brugada reflexionó sobre la relación entre literatura y política.

“La literatura y la política transformadora nacen del mismo aliento. Ambas nacen del gesto profundamente humano de imaginar que la realidad puede ser distinta”, afirmó.

Señaló que toda gran novela cuestiona el orden establecido y que leer permite descubrir que existen “otras vidas, otros destinos, otras formas de organizar el dolor y la esperanza”. A su juicio, ese ejercicio de imaginación tiene un carácter político, porque quien imagina otros mundos comienza también a luchar por ellos.

En ese contexto, llamó a la juventud y a la intelectualidad a participar de manera comunitaria y política, y a no permanecer en silencio frente a la desigualdad y la violencia en un escenario internacional que describió como “cada vez más caótico”.

“La indiferencia es el peso muerto de la historia”, dijo al citar al pensador italiano Antonio Gramsci.

La mandataria también destacó indicadores económicos de la capital, como el aumento de 55 por ciento en la inversión pública desde 2024 y un incremento de 23 por ciento en los ingresos propios, así como niveles de desempleo que calificó como los más bajos en dos décadas y una captación récord de inversión extranjera directa.

En el tramo final de su mensaje, recordó que en la Ciudad de México se escribieron obras fundamentales del siglo XX, como Pedro Páramo, Los recuerdos del porvenir y Cien años de soledad. Sostuvo que el objetivo es que en la capital “nazcan las nuevas obras maestras del futuro”.

Tradición universitaria

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, fue el encargado de emitir la declaratoria inaugural. En su mensaje, subrayó que la Feria de Minería es una de las tradiciones culturales más arraigadas de la universidad y del país.

Recordó que el Palacio de Minería fue sede de la primera Escuela de Ingeniería en América y del Real Seminario de Minería, edificio diseñado por Manuel Tolsá, y destacó que en sus espacios se formaron saberes científicos fundamentales para la construcción del México moderno.

Señaló que no es casual que en un recinto dedicado históricamente al conocimiento científico se celebre hoy la palabra escrita como forma de construcción colectiva del pensamiento.

“Celebramos la lectura como exploración intelectual de nuevas ideas y como germen de la creatividad”, expresó.

La 47ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería reúne a escritores, científicos, investigadores, editores y lectores de distintas regiones del país y del extranjero. A lo largo de varias semanas se desarrollarán presentaciones editoriales, conferencias, mesas redondas y actividades para públicos diversos, con especial énfasis en la participación juvenil.