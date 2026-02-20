CAEM realiza labores de mantenimiento y rehabilitación en plantas de bombeo de Nezahualcóyotl

La Comisión del Agua estatal (CAEM) realizó trabajos de mantenimiento y rehabilitación electromecánica en las Plantas de Bombeo Vicente Villada y Zaragoza, en Nezahualcóyotl; para la garantización de la operación continua, prevención de riesgos ante inundaciones y aseguración del abasto de agua a más de 600 mil habitantes de este municipio.

Asimismo, la dependencia reparó cinco equipos de bombeo con capacidad para desalojar hasta 6 mil 700 litros por segundo, y con ello, la prevención de afectaciones durante la próxima temporada de lluvias en las colonias Evolución, Ampliación Vicente Villada, Benito Juárez, Metropolitana 3ª Sección, a beneficio de 200 mil habitantes.

Adicionalmente, la CAEM realizó el mantenimiento y rehabilitación electromecánica de la Planta de Rebombeo Zaragoza, que abastece 500 litros por segundo de agua potable a 430 mil habitantes de las colonias Las Palmas, Maravillas, Raúl Romero, El Sol, Agua Azul y Virgencitas, , la cual consistió en la sustitución de transformador y subestación, reemplazo de arrancadores e instalación de tres equipos de bombeo.

Las autoridades mencionaron que el suministro de agua potable no se suspendió en ninguna de las acciones de trabajo y se garantizó la continuidad del servicio a la población.

