Consejo municipal de Texcoco sesionó en la comunidad de Xocotlán

Sesión del Consejo Municipal de Texcoco en Xocotlán

El presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, expuso ante las comunidades que integran el Mando Unificado Local la estrategia y acciones para fortalecer la seguridad pública en el municipio, con la finalidad de prevenir y frenar los actos delictivos.

Los representantes de las corporaciones rindieron su informe, mencionando la realización de operativos conjuntos en territorio municipal, lo que ha llevado de una reducción sustancial de los índice delictivos de acuerdo con la Mesa de Paz que se realiza en forma coordinada en el municipio y la región.

Las autoridades auxiliares solicitaron el reforzamiento de operativos, así como contar con iluminarias en espacios públicos y cámaras de vigilancia que permitan a los vecinos de los pueblos sentirse más seguros.

Gutiérrez Martínez reveló a los asistentes que se reforzarán los operativos, se instalarán luminarias que se sumarán a los 27 kilómetros de senderos seguros que se están trabajando en el municipio.

