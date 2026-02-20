Desmantelan banda de ladrones de autopartes en Venustiano Carranza

Detenidos Ladrones de autopartes detenidos. (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutó tres cateos en la colonia Lorenzo Boturini, alcaldía Venustiano Carranza, donde detuvo a cinco personas integrantes de un grupo dedicado al robo de autopartes en distintas zonas de la capital.

La indagatoria comenzó a partir de denuncias ciudadanas por la sustracción de faros, espejos y calaveras de vehículos estacionados en la vía pública, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco, Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan.

Parte de esta información fue difundida de manera anónima a través de una página de Facebook, donde se compartían imágenes y videos relacionados con estos hechos.

El análisis de ese material, junto con grabaciones de cámaras particulares y de videovigilancia vecinal, permitió detectar un mismo patrón: dos hombres llegaban en un vehículo, se estacionaban cerca del automóvil objetivo, descendían y retiraban las autopartes en cuestión de minutos para después huir.

Con el cruce de imágenes, la identificación de vehículos y el trabajo de campo, agentes de la Policía de Investigación (PDI) lograron localizar domicilios en la colonia Lorenzo Boturini relacionados con este grupo

Durante el operativo, fueron detenidos Brando “N”, Elías “N”, Víctor Hugo “N” y Hadra “N” en el primer inmueble, así como Ian “N” en el segundo. Además, se aseguraron dos vehículos con alteraciones en sus medios de identificación, diversas autopartes y placas de circulación de la Ciudad de México y del Estado de México que contaban con reporte de robo.

De acuerdo con registros, Hadra “N” está relacionada con dos investigaciones en curso por fraude, mientras que Ian “N” está vinculado con una investigación por lesiones dolosas con arma de fuego.