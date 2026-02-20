Detienen a “Balú” de La Unión Tepito

Detenido "Balú". (SSC)

La policía capitalina detuvo a Yael Oziel Rodríguez Miranda de 18 años de edad, alias “Balú”, quien forma parte del grupo delictivo “La Unión Tepito”.

El 15 de mayo de 2025, en la avenida Ferrocarril de Cintura, resultó lesionado con disparos de arma de fuego tras un ataque en el que perdió la vida su amigo Didier Zoé Téllez Ruiz, alias “El Glenda”.

Lo detuvieron junto con Donovan Martín Lara Rodríguez, de 25 años de edad, quien intentó impedir la detención y les aseguraron dos bolsas con marihuana.

En la colonia Ampliación Penitenciaria, en el cruce de las calles San Antonio Tomatlán y Sastrería, estos sujetos dispararon con un arma de fuego.

Ahí, “Balú”, al notar la presencia policial, comenzó a correr al interior de un multifamiliar y en su huida arrojó una bolsa de plástico color negro, por lo que de inmediato lo interceptaron.

Enseguida, los policías revisaron la bolsa y hallaron al interior dos bolsas de plástico transparente que contenían marihuana.

Mientras llevaban a “Balú” al exterior del sitio, fueron agredidos por Donovan Martín, que pretendía liberar al detenido.

Donovan Martín cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo agravado en 2025.