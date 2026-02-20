Edoméx presenta micrositio con indicadores de pobreza y desarrollo social

.

El Gobierno del Estado de México presentó un micrositio digital con indicadores sobre pobreza, vivienda, ocupación y desarrollo social para fortalecer la planeación y evaluación de la política social en la entidad. La plataforma, denominada “Indicadores CIEPS”, concentra información oficial y actualizada para apoyar la toma de decisiones públicas.

La herramienta fue desarrollada por el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS) y está disponible para consulta pública en línea. De acuerdo con autoridades estatales, el sitio permite identificar brechas sociales, priorizar zonas de atención y medir resultados de los programas dirigidos a población en situación de vulnerabilidad.

La presentación se realizó de manera virtual ante más de 100 personas servidoras públicas responsables de programas sociales, así como integrantes del sector académico. Gina Sánchez Peña, subdirectora de Vinculación, Difusión e Igualdad de Género del CIEPS, explicó que la plataforma concentra información estadística en materia de bienestar y desarrollo social con el fin de respaldar decisiones basadas en evidencia.

Funcionarios de la Subdirección de Investigación y Evaluación detallaron que el micrositio está organizado en dos apartados: uno con información a nivel estatal y otro con desagregación municipal. Ambos incluyen indicadores sociales, económicos y demográficos.

Los datos disponibles son la medición multidimensional de la pobreza, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y la identificación de Zonas de Atención Prioritaria. Estos indicadores permiten analizar condiciones relacionadas con ingreso, rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, así como acceso a servicios básicos y alimentación.

La plataforma integra tablas, gráficas dinámicas y mapas interactivos que facilitan la visualización de la información por tema y territorio, lo que permite comparar datos entre municipios o revisar tendencias a nivel estatal.

Karla Marlene Ortega Sánchez, secretaria ejecutiva del CIEPS, señaló que el micrositio da cumplimiento a lo establecido en los artículos 25 quinquies y 25 sexies de la Ley de Bienestar y Desarrollo Social del Estado de México, que contemplan la creación de un Sistema Estatal de Indicadores de Desarrollo Social y Humano para medir el impacto de la política social.