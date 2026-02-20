Festival por las lenguas indígenas se realizará este sábado en el Zócalo

Mujer indígena mexicana vendiendo artesanías en el Zócalo de la Ciudad de México Mujer indígena mexicana vendiendo artesanías en el Zócalo de la Ciudad de México (La Crónica de Hoy)

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) realizará este sábado el Primer Festival “Ciudad de México, Corazón de las Lenguas y Culturas Indígenas” en el Zócalo capitalino.

El encuentro se llevará a cabo el 21 de febrero a partir de las 12:00 horas en la Plaza de la Constitución, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna y como parte de las actividades vinculadas al Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022-2032).

De acuerdo con la información difundida por las autoridades capitalinas, el programa contempla la participación de agrupaciones y artistas de distintos pueblos indígenas, así como talleres y actividades orientadas a visibilizar la diversidad lingüística y cultural que convive en la ciudad.

Entre los elencos confirmados se encuentran Los Juchilangos, con ritmos tradicionales zapotecos; el Trío Eyixochitl, intérpretes de sones huastecos; Kumantuk Xuxpë, proyecto que fusiona música mixe tradicional con elementos electrónicos y artes gráficas; y Los Trajineros de Xochimilco, quienes interpretan cumbias en náhuatl. También participarán el rapero triqui Carlos CGH, la soprano mixe María Reyna y la cantante Natalia Cruz, dedicada a la música tradicional zapoteca.

Además de los conciertos, el festival incluirá talleres y actividades culturales que buscan acercar al público a las lenguas indígenas presentes en la capital del país. Las dependencias organizadoras señalaron que el objetivo es generar un espacio de reconocimiento y difusión de estas expresiones culturales en un foro abierto.

La realización del evento coincide con la conmemoración internacional impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para promover la preservación y revitalización de las lenguas maternas.

El Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, vigente de 2022 a 2032, plantea como meta fortalecer el derecho de los pueblos y comunidades a usar, preservar y desarrollar sus idiomas, así como incorporar la diversidad lingüística en las estrategias de desarrollo sostenible.

En la Ciudad de México residen personas provenientes de distintos pueblos indígenas del país, lo que ha configurado un entorno plurilingüe. De acuerdo con datos oficiales, en la capital se hablan decenas de lenguas originarias, lo que la convierte en uno de los espacios urbanos con mayor diversidad lingüística en México.