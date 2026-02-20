Realizan jornada de limpieza en la colonia Lázaro Cárdenas 2da Sección de Tlalnepantla

El Gobierno municipal de Tlalnepantla organizó una jornada de limpieza en la colonia Lázaro Cárdenas 2da Sección, en la que participaron vecinos, comerciantes y personal del ayuntamiento para recolectar basura, barrer calles y mejorar espacios públicos con el propósito de recuperar áreas comunes y promover entornos más ordenados y seguros para quienes viven y trabajan en la zona.

Desde tempranas horas de la mañana, los participantes se reunieron en distintos puntos de la colonia para iniciar las labores de limpieza. Entre las actividades se realizaron tareas de recolección de desechos, barrido de calles, retiro de maleza y limpieza de banquetas, acciones que forman parte de una estrategia municipal para mantener las comunidades en mejores condiciones.

Esta jornada de limpieza es una de varias que ha impulsado el ayuntamiento como parte del programa permanente de mejora urbana y mantenimiento de la ciudad. Las autoridades municipales han destacado la importancia de involucrar a la ciudadanía en estos esfuerzos, ya que la participación conjunta de vecinos y gobierno fortalece la corresponsabilidad social en torno al cuidado del espacio público.

Habitantes de la colonia expresaron su agradecimiento por este tipo de acciones, al señalar que corresponde a un esfuerzo conjunto para recuperar áreas que se habían visto afectadas por la acumulación de basura y descuido. Algunas personas destacaron que estos trabajos no solo ayudan a mejorar la imagen de sus calles, sino que también contribuyen a la salud y bienestar de quienes habitan la zona.

La jornada se llevó a cabo en un ambiente de colaboración y convivencia entre vecinos y trabajadores municipales. La participación de comerciantes locales también fue destacada, ya que algunos negocios contribuyeron con herramientas y apoyo logístico para facilitar las labores de limpieza.

Autoridades municipales han subrayado que mantener una ciudad más limpia y ordenada es una prioridad para la administración, ya que esto favorece no solo la estética urbana, sino también la calidad de vida de los habitantes. A través de estas acciones, el gobierno local busca generar espacios dignos, seguros y saludables que permitan una mejor convivencia comunitaria.

Asimismo, informaron que estas jornadas forman parte de una serie de intervenciones que se realizan en distintos puntos del municipio con el objetivo de atender las necesidades de mantenimiento urbano y fortalecer el cuidado de los espacios públicos. Las labores de limpieza también se coordinan con programas de recolección de residuos, mantenimiento de áreas verdes y rehabilitación de infraestructura urbana.