Realizará IMSS Estado de México Oriente campaña de vacunación contra sarampión

Campaña de Vacunación contra el Sarampión en Edomex Oriente

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del Estado de México Oriente informó que llevarán a cabo una campaña de vacunación contra el sarampión este sábado 21 y domingo 22 de febrero, en un horario de 8:00 a 20:00 horas.

La institución resaltó que la jornada de vacunación está dirigida a la población en general. También indicaron que la convocatoria contempla a niñas y niños de 6 a 11 meses; de 1 a 12 años para iniciar o completar esquema básico; así como a personas de 13 a 49 años que no cuenten con dos dosis aplicadas en la infancia.

Para esta campaña, el IMSS Estado de México Oriente pone a disposición 45 Unidades de Medicina Familiar e invita a la población a acudir este fin de semana y aprovechar la jornada preventiva.

En el siguiente link se puede consultar la ubicación de las Unidades de Medicina Familiar: https://imssedomexoriente.wordpress.com/2026/02/20/vacunate-contra-el-sarampion/

La Crónica de Hoy 2026