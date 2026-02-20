Van 31 detenidos por robo de autopartes en 2026

Detenidos Autopartes y vehículos recuperados en operativos. (SSC)

Entre el 1 de enero y el 18 de febrero del 2026, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha detenido a 31 ladrones de autopartes.

Estas detenciones se realizaron en atención a diversas denuncias ciudadanas y resultado del monitoreo constante a través de los Centros de Comando y Control (C2) de las cinco zonas de la Ciudad de México, que permiten a los policías dar seguimiento y detener a los probables responsables, además de recuperar las autopartes robadas.

En la alcaldía Cuauhtémoc fueron detenidos 11 hombres, en las colonias San Simón Tolnahuac, Paulino Navarro, Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco, Roma Norte, Buenos Aires y Centro; además se recuperaron cinco espejos laterales, cuatro faros, una defensa, y se aseguraron un arma de fuego y diversa herramienta.

En la alcaldía Venustiano Carranza se detuvo a tres hombres, uno de ellos que cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario por el delito de robo, en las colonias Moctezuma Segunda Sección, Álvaro Obregón, Ignacio Zaragoza y Jardín Balbuena. En esa demarcación se recuperaron cinco espejos laterales, dos lunas, una batería, tres luces y se aseguraron unas pinzas de corte.

En tanto, en la alcaldía Iztapalapa fueron detenidas cuatro personas, entre ellas una mujer, en las colonias La Era, Reforma Política e Iztapalapa, además se aseguraron cuatro tapones para llanta, dos lunas, un equipo de conversión a gas para vehículo, un cuchillo y dos desarmadores.

Así, en la alcaldía Miguel Hidalgo hubo una persona detenida en la colonia San Diego, el cual cuenta con nueve ingresos al Sistema Penitenciario por robo y delitos contra la salud; en Xochimilco fueron detenidos dos hombres en las colonias Pueblo San Gregorio y San Felipe, y se recuperó una computadora y una batería. En Coyoacán se detuvo a tres hombres en las colonias Pedregal de Carrasco y CTM Culhuacán VII Sección, se aseguraron un espejo y un faro.

En Azcapotzalco se detuvo a un hombre en la colonia Arenal, se recuperó una motocicleta robada y se aseguraron varias piezas que ya le había desprendido. En Benito Juárez fueron detenidos dos hombres en las colonias Portales Sur y Álamos, ambos con antecedentes delictivos por robo y se recuperaron tres espejos. En Iztacalco fue detenido un hombre en la colonia Agrícola Oriental, quien posiblemente robó la barra de luz de una grúa que se encontraba estacionada.