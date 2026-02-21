Caen dos narcomenudistas con 130 dosis de droga en Venustiano Carranza

Cateo Aseguramiento de armas en la colonia Caracol. (SSC)

Autoridades ejecutaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, donde detuvieron a dos hombres y aseguraron 130 dosis de droga y tres armas de fuego.

En seguimiento a diversas denuncias ciudadanas por la presencia de grupos generadores de violencia y puntos de venta de narcóticos, fue que los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ubicaron un inmueble ubicado en la colonia Caracol, el cual era utilizado para actividades de narcomenudeo.

Por lo tanto, se realizó un cateo en el inmueble ubicado en las calles Ostión y Caracol.

En el lugar, los policías detuvieron a dos hombres de 37 y 27 años de edad, aseguraron 60 bolsitas de plástico transparente con una sustancia sólida cristalina, 70 bolsitas que contenían marihuana, un arma de fuego larga, dos armas cortas y cinco cartuchos útiles.

Asimismo, ambos inmuebles fueron sellados y se encuentran bajo resguardo policial mientras continúan las indagatorias.