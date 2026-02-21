Celebran Día del Amor y la Amistad más de 3 mil personas en Iztacalco

Celebra Iztacalco el Día del Amor y la Amistad

La alcaldía Iztacalco celebró el Día del Amor y la Amistad en su explanada, bajo un estricto dispositivo de seguridad, reuniendo a más de 3 mil 500 asistentes y con un programa cultural compuesto por once presentaciones artísticas, que incluyeron música en vivo, tributos y actuaciones de imitadores, garantizando diversión en un ambiente familiar y ordenado.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, en materia de protección civil se desplegaron 60 elementos, se instalaron dos puestos de mando y se contó con el apoyo de dos ambulancias.

Durante la jornada se brindaron seis atenciones prehospitalarias menores, sin que se registraran incidentes de gravedad. Asimismo, 150 integrantes de la Policía Auxiliar y de la Policía de Sector resguardaron el evento, implementando un control de acceso que prohibió botellas de vidrio y bebidas alcohólicas.

A este operativo se sumaron 140 funcionarios públicos de la alcaldía, asegurando el buen desarrollo de la jornada.

El programa cultural incluyó presentaciones de Arti Music, un imitador de Paquita la del Barrio, un tributo a Grupo Niche, así como las actuaciones de Sonido Pancho y Sonido La Changa.

El cierre musical estuvo a cargo de los Cabineros Sonideros, integrados por Sonido Revolución Tropical Herrera, Sonido SINAI, Sonido Charyney, Sonido Apache y Sonido Estelares de la Salsa “El Irreverente”, quienes mantuvieron a los asistentes bailando hasta el final de la jornada.

Además, se realizó una feria gastronómica con más de 40 expositores, entre cooperativas, mercados solidarios y mujeres emprendedoras, quienes ofrecieron una amplia variedad de alimentos, impulsando el comercio local y fortaleciendo la economía comunitaria.

El evento concluyó con gran participación y saldo blanco, destacando como un espacio de encuentro seguro que fortaleció la convivencia, la cultura y el sentido de comunidad iztacalquense.