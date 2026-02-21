Consejo de Seguridad en Xocotlán: Texcoco presume baja en delitos y refuerzos en camino

Presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez El Consejo Municipal de Seguridad Pública sesionó en la comunidad de Xocotlán, donde autoridades y mandos policiales reportaron una reducción en los índices delictivos en Texcoco

La comunidad de Xocotlán fue sede de la sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Texcoco, un encuentro en el que autoridades locales, mandos policiales y representantes comunitarios revisaron la situación de seguridad del municipio y acordaron reforzar acciones en territorio.

El presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, encabezó la reunión y explicó que la estrategia de seguridad se basa en el Mando Unificado, con coordinación directa entre la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad y corporaciones estatales y federales, según expuso, este trabajo conjunto ha permitido una disminución importante de los delitos, de acuerdo con los reportes de la Mesa de Paz que opera en la región.

Durante la sesión, representantes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México rindieron informes sobre los operativos conjuntos que se mantienen activos en el municipio.

Las autoridades auxiliares aprovecharon el espacio para plantear las principales preocupaciones de sus comunidades. Entre las peticiones más reiteradas estuvieron el aumento de patrullajes, mejor iluminación en calles y espacios públicos, así como la instalación de más cámaras de videovigilancia para que los vecinos se sientan más seguros.

En respuesta, el alcalde informó que los operativos se reforzarán y anunció la colocación de nuevas luminarias, que se sumarán a los 27 kilómetros de senderos seguros que actualmente se construyen y rehabilitan en Texcoco. También reconoció el trabajo de las autoridades auxiliares y les pidió mantener la coordinación con el gobierno municipal para seguir avanzando en la seguridad de los pueblos.

A la sesión asistieron también el secretario del Ayuntamiento, José Alfonso Valtiera Guzmán, y la síndica municipal Liliana Jazmín Rivera Martínez, quienes, junto con el presidente municipal, escucharon los planteamientos y demandas de los representantes comunitarios.