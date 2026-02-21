Detienen a 14 criminales y liberan a un secuestrado en Veracruz

Detenidos Se aseguraron 9 armas, 6 granadas, más de 500 cartuchos, dosis de droga, 10 vehículos y 16 motocicletas. (SSPC)

Autoridades ejecutaron 13 cateos simultáneos en distintos domicilios, donde fueron detenidas 14 personas y se aseguraron armas de fuego, granadas, cartuchos, cargadores, dosis de droga, 10 vehículos y 16 motocicletas, en Veracruz.

Esto como parte de las acciones para brindar seguridad a la población de Veracruz.

Tras una denuncia ciudadana por la privación ilegal de la libertad de una persona, ocurrida el pasado nueve de enero en colonia Lafragua, en el municipio de Veracruz, los agentes de seguridad implementaron diversas técnicas de investigación y desarrollaron líneas de análisis que permitieron identificar varios domicilios vinculados con dicha actividad delictiva.

Por eso, se cumplimentaron órdenes de cateo para intervenir inmuebles ubicados en los municipios de Boca del Río y Veracruz.

Como resultado de un despliegue operativo, se realizó la detención de nueve hombres y cinco mujeres, así como el aseguramiento de cinco armas largas, cuatro armas cortas, seis granadas, 19 cargadores, 544 cartuchos útiles, nueve chalecos balísticos, 10 vehículos, 16 motocicletas y diversas dosis de droga. Asimismo, en el lugar se liberó a una persona que se encontraba privada de la libertad, a quien se le brindó auxilio inmediato.

La persona liberada recibió atención médica y orientación para presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial.