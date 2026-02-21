Encabeza Isaac Montoya Mesa de Paz en Santa Cruz del Monte

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, encabezó la Mesa de Paz itinerante en la comunidad de Santa Cruz del Monte, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno analizaron las estrategias de seguridad implementadas en el municipio.

De acuerdo con datos presentados por la Fiscalía, en Naucalpan se registra una disminución en delitos de alto impacto, así como en el robo de vehículos. Las autoridades señalaron que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre el gobierno federal, estatal y municipal, además de la presencia constante de las corporaciones de seguridad en distintas colonias.

Durante la reunión, el alcalde destacó la importancia de realizar estas mesas de trabajo en territorio, ya que permiten evaluar directamente las condiciones de cada comunidad y reforzar las acciones necesarias. “La paz se construye casa por casa, con presencia institucional y cercanía con la gente”, expresó.

En el marco de esta jornada también se implementó la estrategia “Atención a las Causas”, impulsada por el Gobierno de México, la cual busca prevenir la violencia desde su origen mediante programas sociales y acciones comunitarias. Esta iniciativa tiene como objetivo atender factores que pueden generar conflictos o situaciones de inseguridad.

Asimismo, se llevó a cabo la jornada “Amor por la Paz”, donde el Instituto Municipal de la Mujer y la Igualdad Sustantiva (IMNIS) desarrolló diversas actividades con perspectiva de género. Entre ellas se ofrecieron talleres, orientación jurídica y servicios gratuitos para la población, con el propósito de fortalecer el tejido social y prevenir la violencia, especialmente contra mujeres y niñas.

Autoridades municipales informaron que estas actividades buscan acercar los servicios del gobierno a la ciudadanía y promover la participación comunitaria como herramienta clave para la construcción de entornos seguros.

El presidente municipal también dio a conocer que el gobierno local continúa fortaleciendo el modelo de seguridad en Naucalpan. Entre las acciones más relevantes se encuentra la incorporación de más patrullas al parque vehicular, la instalación de más de mil cámaras de videovigilancia en distintos puntos estratégicos y la próxima puesta en marcha de un nuevo Centro de Comando y Control (C4).

Este nuevo C4 permitirá mejorar la capacidad de monitoreo y respuesta ante emergencias, así como reforzar la coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad.

Vecinos de Santa Cruz del Monte participaron en la Mesa de Paz, donde expusieron inquietudes y plantearon propuestas para mejorar la seguridad en su comunidad. Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener el diálogo abierto y atender las necesidades específicas de cada zona.

Finalmente, el Gobierno de Naucalpan reafirmó su compromiso de trabajar de manera permanente por la seguridad, el bienestar y la reconstrucción del tejido social en todas las comunidades del municipio. Con estas acciones, se busca consolidar una estrategia integral que combine prevención, atención social y fortalecimiento institucional para garantizar mayor tranquilidad a las familias naucalpenses.