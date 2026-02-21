Se gradúan 507 policías analistas tácticos, de proximidad y penitenciarios

Policías Graduación de 507 policías. (Especial)

Quinientos siete cadetes con perfil de Analistas Tácticos, Investigadores y Policías del Sistema Penitenciario se graduaron para proteger la integridad de los habitantes de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La policía de la Ciudad de México recibió en sus filas a 282 hombres y 225 mujeres quienes, orientados por la lealtad, la valentía y el sentido del deber, decidieron entregar su vida al servicio de la sociedad.

Estos nuevos elementos pertenecen a cuatro generaciones de cadetes de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, 295 y 297 con perfil de policía de proximidad; la 296 con perfil de analista táctico e investigador y séptima con perfil de policía penitenciario.

Asimismo, 41 hombres y 65 mujeres se incorporaron al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. También, 44 mandos habilitados concluyeron su proceso de formación: 25 hombres y 19 mujeres asumen responsabilidades de liderazgo.

El jefe de la policía, Pablo Vázquez Camacho, mencionó que ante la esperanza y el escrutinio de la ciudadanía, los agentes recibieron el uniforme que los acredita como policías, símbolo de fuerza, de compromiso, pero sobre todo de servicio que deberán portar y defender con dignidad haciendo de las buenas acciones la única forma posible de ejercer la función policial.

“Estamos llamados a servir incansablemente, con legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, honrando en cada acto de servicio los principios que rigen la actuación policial, pero sobre todo los principios que construyen en lazo indisoluble que nos une como servidoras y servidores públicos con la sociedad a la que nos debemos”.

“La historia de los bien llamados Niños Héroes es el recordatorio para nuestros nuevos policías, de que el amor por nuestro país y por nuestra ciudad, representa un compromiso ineludible que se renueva y se refrenda trabajando cada día directamente con la comunidad”.

“Y que hoy, el heroísmo se traduce en cada vida preservada, en cada joven alejado de la violencia y en cada familia que puede vivir con tranquilidad y disfrutar su ciudad”.

“Ustedes son a partir de ahora, artífices directos de la estrategia de seguridad y construcción de paz y la brújula de su quehacer diario deberá ser cada niña, cada niño, cada mujer, cada joven y cada familia que sabe que en la Policía tiene y debe tener siempre un aliado o una aliada diligente, siempre atenta a sus necesidades, siempre abanderando las causas de la comunidad”, reconoció Vázquez Camacho.

De igual forma, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se comprometió que para el año 2026, dos mil 500 más policías de la Ciudad de México se formen en la Universidad de la Policía, para que cada vez más, la capital pueda albergar el mayor número de agentes formados en esta institución.

“Queridos y queridas cadetes que hoy se suman al Cuerpo de Policía, los invito para que ustedes puedan convertirse, también, en protagonistas de las comunidades y barrios de esta ciudad. En los agentes constructores de paz, en aquellos que sirven a su comunidad, que conocen a la comunidad, que conocen la situación de las colonias, de los barrios y de los territorios de la ciudad”.

La mandataria capitalina los convocó a que sirvan a la ciudadanía, para que los policías siempre tengan en mente que cualquier acción que hagan a beneficio de la comunidad siempre será reconocida.

Además, los llamó a creerse parte de una institución muy importante para la ciudadanía, con un papel relevante para que en esta ciudad se viva en un clima de paz y de seguridad.