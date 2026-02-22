Continúan mesas de trabajo por ordenamiento en San Cosme; alcaldía ofrece bolsa de empleo a comerciantes

La alcaldía Cuauhtémoc informó que continúan las mesas de trabajo relacionadas con el ordenamiento del comercio en la Ribera de San Cosme, donde, de acuerdo con la autoridad local, suman nueve días sin presencia de comercio informal en la vía pública.

El gobierno encabezado por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega reiteró el ofrecimiento de alternativas laborales a través de la bolsa de trabajo de la demarcación, como una opción para las personas dedicadas al comercio en la zona que decidan incorporarse a actividades formales.

La propuesta fue presentada durante una mesa de trabajo en la que participaron la Dirección General de Gobierno de la alcaldía, la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SPARVP) y representantes de la asociación ProDiana A.C., con el objetivo de mantener el diálogo institucional y explorar soluciones dentro del marco legal vigente.

Durante el encuentro se acordó llevar a cabo reuniones técnicas para revisar planteamientos formales que permitan avanzar en alternativas viables. La alcaldía precisó que estos acercamientos no implican la suspensión del proceso de recuperación del espacio público en la zona.

En el contexto de este proceso, la demarcación recordó que el pasado 13 de febrero, mientras se desarrollaba un diálogo con comerciantes —tras tres notificaciones previas y un operativo de ordenamiento—, la alcaldesa y su equipo fueron agredidos por un grupo de personas presuntamente vinculadas con la asociación ProDiana A.C., fundada por la diputada local de Morena Diana Sánchez Barrios. Los hechos, indicó la autoridad, quedaron registrados en video y fueron denunciados ante las instancias correspondientes.

La administración local sostuvo que la recuperación del espacio público en la Ribera de San Cosme responde a solicitudes vecinales y tiene como propósito garantizar el libre tránsito, la seguridad peatonal y el orden en una de las vialidades con mayor flujo en la demarcación.

La alcaldía señaló que el diálogo con los distintos actores continuará en los próximos días, en paralelo con las acciones de ordenamiento implementadas en la zona.