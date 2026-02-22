Metro inicia capacitación a personal de seguridad para fortalecer programa Salvemos Vidas

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro inició la capacitación de 500 trabajadores del área de Seguridad Institucional como parte del fortalecimiento del programa Salvemos Vidas, enfocado en la atención de personas que presentan crisis emocionales en estaciones.

El taller está dirigido al personal que labora en estaciones y que mantiene contacto directo con los usuarios, con el objetivo de reforzar el protocolo de actuación ante situaciones de riesgo en andenes. La capacitación es impartida por psicólogas del programa en grupos de 20 personas y se desarrollará a lo largo de 2026.

Durante el arranque de las sesiones, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, señaló que el programa, implementado desde 2016, ha brindado contención emocional a alrededor de 800 personas que manifestaron intención de arrojarse al paso de los trenes.

Indicó que la estrategia se mantiene en actualización permanente y forma parte de las acciones institucionales para atender emergencias relacionadas con la salud mental.

El funcionario informó que los 5 mil 600 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México adscritos a la red del Metro ya cuentan con capacitación en el protocolo Salvemos Vidas, el cual también fue impartido a más de dos mil cadetes del Instituto de Educación Superior de la Policía Auxiliar.

En esta nueva etapa participan cuatro áreas de especialidad de la Gerencia de Seguridad Institucional: vigilantes, personal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, monitoristas de cámaras de videovigilancia y vigilantes de estaciones. Los vigilantes, identificados con chalecos y distribuidos en las 12 líneas de la red, mantienen coordinación con policías Auxiliar y Bancaria e Industrial destacados en estaciones.

Actualmente, el programa Salvemos Vidas opera de manera interinstitucional con la colaboración de especialistas en psicología de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones, de la Facultad de Psicología de la UNAM y de centros de salud mental y adicciones del IMSS Bienestar, quienes integran brigadas itinerantes que recorren la red para difundir información sobre el cuidado de la salud mental.