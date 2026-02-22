PAN CDMX propone estrategia para evitar abusos de precios rumbo al Mundial 2026 (Unsplash y FIFA)

El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México anunció que trabaja en una serie de acciones legislativas y de coordinación institucional para prevenir abusos en el incremento de precios de bienes y servicios con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La dirigencia local del partido, encabezada por Luisa Gutiérrez, informó que la iniciativa es impulsada junto con la diputada local Frida Guillén Ortiz, bajo la consigna “Que no te metan gol”, y busca evitar prácticas como el “coyotaje” y la reventa irregular de servicios turísticos.

De acuerdo con la legisladora, ya se han detectado ofertas en redes sociales que promueven actividades relacionadas con el evento sin respaldo formal, lo que podría derivar en fraudes o afectaciones económicas para consumidores.

Guillén Ortiz exhortó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), al Gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría de Turismo capitalina, al Instituto de Verificación Administrativa y a las 16 alcaldías a implementar una estrategia coordinada, preventiva y permanente durante 2026. El objetivo, señaló, es garantizar precios justos y transparentes antes, durante y después del torneo internacional.

La diputada advirtió que, si bien los grandes eventos deportivos representan oportunidades económicas para la capital, también pueden propiciar prácticas indebidas como incrementos injustificados en tarifas hoteleras, cancelaciones unilaterales de reservaciones, cobros diferenciados a turistas nacionales y extranjeros, falta de exhibición visible de precios, alteraciones en tarifas de transporte y sobreventa de paquetes turísticos.

En ese sentido, subrayó que la protección al consumidor debe asumirse como una política pública estratégica que fortalezca la competitividad, la economía formal y la reputación internacional de la ciudad. Recordó que la capital del país será una de las sedes del Mundial de 2026, lo que implicará una mayor afluencia de visitantes y una exposición global.

La propuesta planteada por la legisladora contempla cinco ejes principales. El primero es la prevención, mediante campañas informativas en español e inglés sobre los derechos del consumidor y la obligación de exhibir precios de manera clara. El segundo consiste en verificación continua, a través de operativos permanentes en hoteles, restaurantes, bares, estacionamientos y plataformas digitales.El tercer eje prevé atención inmediata con módulos de quejas, líneas telefónicas y mecanismos digitales accesibles para turistas y residentes. El cuarto propone una coordinación interinstitucional mediante la instalación de una mesa permanente de trabajo entre autoridades federales y locales. Finalmente, el quinto eje plantea la aplicación de sanciones disuasivas, como multas y suspensión de actividades en casos de reincidencia.

De acuerdo con el PAN capitalino, la intención no es estigmatizar la actividad comercial, sino generar condiciones de competencia equitativa y certeza jurídica, evitando que prácticas especulativas afecten tanto a las familias que viven en la ciudad como a quienes la visiten durante el evento deportivo.