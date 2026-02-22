Realizan jornada de mantenimiento en inmediaciones del Archivo General de Notarías

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, y la consejera jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Eréndira Cruzvillegas, encabezaron una jornada de intervención urbana en las inmediaciones del Archivo General de Notarías, sobre avenida Congreso de la Unión.

En la actividad participaron cerca de 2 mil personas, entre trabajadores de la alcaldía, personal de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así como vecinos y comerciantes de la zona. También asistió la diputada federal Elena Segura Trejo.

Los trabajos incluyeron limpieza profunda, reparación y mantenimiento de luminarias, poda de árboles y arbustos para mejorar la iluminación, así como balizamiento de guarniciones en puntos como el Parque Guadalupe Victoria y el Jardín Chiapas.

De manera complementaria, se reforzó la presencia de seguridad en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Dirección Ejecutiva de Seguridad de la demarcación, con el objetivo de fortalecer la vigilancia en la zona.