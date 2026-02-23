Aplican 59 mil dosis de vacunas contra el sarampión en templos religiosos en Edomex

Campaña de vacunación contra el sarampión en n la Parroquia de Santa María de la Visitación, en Melchor Ocampo

La Secretaria de Salud, Macarena Montoya Olvera, llevó a cabo la jornada de vacunación contra el sarampión más reciente en la Parroquia de Santa María de la Visitación, en Melchor Ocampo, donde informó que en lo que va del año, ha realizado siete Jornadas Dominicales de Vacunación en Templos Religiosos con la aplicación de 59 mil 516 dosis de diversos biológicos en 29 municipios.

Montoya Olvera recalcó que la aplicación del biológico se privilegia a menores de 12 años, como lo señalan los Lineamientos Generales del Programa de Vacunación Universal 2026 del Gobierno de México.

La titular de la dependencia reportó que la entidad se encuentra por debajo de la media nacional en cuanto a contagios por sarampión; explicó que el Estado de México se ubica actualmente en el lugar 16 en el país, con una tasa de contagios de 0.63 por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 3.12.

La Secretaría de Salud informa que las sedes donde se llevan a cabo estas Jornadas se publican los jueves y viernes en las redes oficiales de la dependencia: Salud.Edomex en Facebook y @SaludEdomex en X.

