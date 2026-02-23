Brugada insiste en que la CDMX está en calma ante incertidumbre nacional

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que la Ciudad de México se mantiene en calma y con funcionamiento normal de sus servicios, tras los hechos de violencia registrados recientemente en el país.

Durante un mensaje dirigido a la población, acompañada por integrantes del Gabinete de Seguridad y autoridades federales, la mandataria afirmó que las instituciones de seguridad trabajan de manera permanente y coordinada para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

Señaló que este lunes las actividades se desarrollan con normalidad en transporte público, vialidades, servicios de salud y educación. Añadió que existe evaluación diaria de la situación de seguridad para reforzar estrategias cuando sea necesario.

En el acto estuvieron presentes representantes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Brugada expresó el respaldo del gobierno capitalino a la estrategia de seguridad federal y manifestó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Informó que el Gabinete de Seguridad capitalino se encuentra en sesión permanente y que se desplegó un operativo preventivo con apoyo de fuerzas federales, que incluye vigilancia reforzada en el aeropuerto, accesos carreteros y puntos estratégicos, además de patrullajes y sobrevuelos del agrupamiento Cóndores.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a continuar con sus actividades cotidianas y a evitar la difusión de información no verificada que pueda generar alarma.